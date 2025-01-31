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        Havza Genç Kızılay gönüllüleri yaptıkları faaliyetlerle ülke genelinde 7. oldu

        Havza Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu, gönüllülerinin yürüttükleri faaliyetlerle ülke genelinde 206 şube arasında yedinci olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:17
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        Havza Genç Kızılay gönüllüleri yaptıkları faaliyetlerle ülke genelinde 7. oldu
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        Havza Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu, gönüllülerinin yürüttükleri faaliyetlerle ülke genelinde 206 şube arasında yedinci olduklarını belirtti.

        Uyaroğlu, yaptığı açıklamada, Genç Kızılay Genel Merkezinin 2024 yılı faaliyet raporları sonrası gönüllü kazanımı ve gönüllü faaliyetleri gibi konularla ilgili değerlendirme yapıldığını söyledi.

        İnsanlara faydalı olmak ve gençleri yardım faaliyetlerine yönlendirerek paylaşmanın ve iyilik yapmanın, insanların hayatlarına dokunmanın kıymetini yaşatmak istediklerini anlatan Uyaroğlu, "Gönüllü faaliyetlerimiz ile ülke genelinde 206 şube arasında il genelinde birinci, Karadeniz'de ikinci, Türkiye genelinde yedinci olma onurunu yaşadık. Tüm gönüllülerimize çalışmalarımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

        Yürütülen faaliyetlere katılan ve destek veren tüm gönüllülere teşekkür eden Uyaroğlu, "Genç Kızılay Havza Şubesi olarak yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde her zaman yarımızda olan başta Kaymakamımız Mustafa Ayvat, Belediye Başkanımız Murat İkiz, Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban ile diğer destekçilerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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