Samsun'da erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı
Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.
Hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi'nde, erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.
Mahalle muhtarı Niyazi Çiçek, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda bu durumu yaşıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle ağaçlarımız çiçek açtı." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.