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        Samsun'da erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:43
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        Samsun'da erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.

        Hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi'nde, erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

        Mahalle muhtarı Niyazi Çiçek, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda bu durumu yaşıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle ağaçlarımız çiçek açtı." dedi.

        Galeri
        Galeri

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