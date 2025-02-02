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        Bowling Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:31
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        Bowling Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 12 kulüpten 12 kız ile 30 erkek sporcu mücadele etti.

        Genç kızlarda Bowling Akademi Spor Kulübü oyuncusu ⁠Azra Besler, erkeklerde Ankara Bowling oyuncusu Cemal Batu Pınar altın madalya kazandı. Kulüplerde ise Samsun Bowling Akademi Spor Kulübü birinci oldu.

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