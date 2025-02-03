Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

        Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE'den oluşan 6 kişi katılıyor.

        Çalışmalara vatandaşlar da karadan destek veriyor.

        Bölgede 43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.

        - Olay

        Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 17 gözaltı
        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 17 gözaltı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        10 yaşındaki Eymen'in hayali motosiklet yarışlarına katılmak
        10 yaşındaki Eymen'in hayali motosiklet yarışlarına katılmak
        Aynı gün 2 AVM'den hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı
        Aynı gün 2 AVM'den hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı
        Konteyner yandı; apartmanda oturanlar tahliye edildi
        Konteyner yandı; apartmanda oturanlar tahliye edildi
        Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: "FIFA nezdinde borç ve açık dava bulu...
        Samsunspor FİFA kulüp avukatı Dinçer: "FIFA nezdinde borç ve açık dava bulu...