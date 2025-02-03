Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor

Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Bölgede 43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE'den oluşan 6 kişi katılıyor.

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