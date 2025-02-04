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        Havza'da "Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi" değerlendirildi

        Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun İli Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında Havza'da toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:45
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        Havza'da "Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi" değerlendirildi
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        Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun İli Atık Motor Yağlarının Toplanması Projesi kapsamında Havza'da toplantı düzenlendi.

        Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt başkanlığında Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Belediyesi Zabıta Komiseri Sinan Arslan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla bilgilendirme ve iş birliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verilen toplantıda, motor yağı değişimi yapılan işletmelerin "motor yağı değişim noktası izin belgesi" almasını sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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