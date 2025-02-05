Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ile 38 sentetik ecza ele geçirildi.

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