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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:09
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kıran Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ile 38 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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