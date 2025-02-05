Samsun'da kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu bulundu

İlkadım ilçesindeki kargo firmasına düzenlenen operasyonda narkotik köpeği Tony ile yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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