Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu
Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.
Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.
Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı. Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.
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