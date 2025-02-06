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        Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

        Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:38
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        Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu
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        Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

        Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

        Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.⁠ Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.⁠

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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