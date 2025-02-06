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        Kavak Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:37
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        Kavak Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL

        Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kavak Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında ana arterler, kaldırımlar ve kritik noktalar temizlendi, tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıldı.

        Belediye ekipleri, kırsal kesimde yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

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