Kavak Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kavak Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında ana arterler, kaldırımlar ve kritik noktalar temizlendi, tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıldı.
Belediye ekipleri, kırsal kesimde yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.