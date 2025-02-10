Ney üflemeyi öğrenen aile birlikte sahne alacakları günün hayalini kuruyor

ERKUT KARGIN/TUĞÇE TURGU - Samsun'da öğretmenlik yapan Necla ve Üzeyir Karaca çifti, çocuklarıyla öğrendikleri ney üflemeyi daha da geliştirip ailece sahne almak istiyor.

İngilizce öğretmeni Necla Karaca, sesini çok sevdiği neyi öğrenmek için 2006 yılında girişimde bulundu, işleri ve evlilik süreci araya girince bu isteği yarım kaldı.

Sınıf öğretmeni Üzeyir Karaca ile evlenip 2 çocuk sahibi olan Necla öğretmen, eşine 3,5 yıl önce yarım kalan hayalinden bahsetti.

Daha sonra Karaca ailesi, o dönem yaşadıkları İstanbul'da neyzen Cemil Baştürk'ten ders aldı.

Memleketleri Samsun'a tayin isteyerek 6 ay önce kente gelen çift, İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde çocuklarıya 3 aydır ney eğitimi alıyor.

- "İnsanda bağımlılık yapıyor"

Necla Karaca, AA muhabirine, ailesiyle 3,5 yıldır ney üflemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Birbirlerine ney üflerken yardımcı olduklarını anlatan Karaca, "Bizim ailemizin en küçüğü Dilruba, en güzel ney üfleyenimiz. Bakıyorsun, sen yapamıyorsun ama çocuk orada 5 dakikada yapıyor. 'Çocuğun yaptığını ben de yapabilirim' diyorsun, bu defa hırslanıp sen de yapıyorsun. Gerçekten ney farklı bir enstrüman. Neye bir başladınız mı bırakamazsınız o ayrı bir aşktır. İnsanda bağımlılık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Eşinin ilk başlarda isteksiz başladığını, şu anda ise bırakmak istemediğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Ruhu dinlendiriyor, dinginleştiriyor, insana huzur veriyor. Ödevlerine çalışırken de mutlu oluyorsun. Farklı bir enstrüman. Eşim de öğretmen, ben de öğretmenim, yoruluyoruz. Yorgun argın geliyoruz ama çoğu zaman ney üflemeden de o günü bitirmiyoruz. Bizim bu sevdamız, 'bitmez' diye düşünüyorum. Biz böyle devam ederiz. Belki ileride bizi sahnelerde de görürsünüz. Biz bu işi seviyoruz."

- "Evin her bir bölümünden güzel ney sesleri geliyor"

Üzeyir Karaca ise ney sesinin kulağına hoş geldiğini ancak üfleyebilme konusunda ilk başlarda tereddüt yaşadığını anlattı.