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        Samsun'da nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:38
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        Samsun'da nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol bulundu
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.,

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda evden eve taşımacılık yapan kamyoneti durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış 1 ton etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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