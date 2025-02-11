Samsun'da kar yağışı etkili oluyor
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
Belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime de bugün ara verilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.