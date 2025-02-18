Havza TSO Meclis Başkanı Başaran'ın babası Hasan Başaran vefat etti

Cenazeye Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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