Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı

Türkiye, şampiyonaya tüm kategorilerde 36 sporcu ile katılıyor.

Şampiyona klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda mücadele edecek sporcular, resmi antrenmanlarını yaptı.

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