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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı

        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:56
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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar yapıldı
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        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda mücadele edecek sporcular, resmi antrenmanlarını yaptı.

        Şampiyona klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

        Türkiye, şampiyonaya tüm kategorilerde 36 sporcu ile katılıyor.

        Yarın eleme atışları yapılacak organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

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