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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:47
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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
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        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

        Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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