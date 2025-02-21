Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İkametlerde arama yapan ekipler, 170 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilogram tütün ve 7 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

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