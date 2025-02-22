Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı
        ABONE OL

        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir düğün salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığına Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, ikinci başkanlığına ise Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz, katip üyeliklerine da Vezirköprü Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya ve Nevzat Yaman seçildi.

        Genel kurulda 8 gündem maddesi okunarak karara bağlandı. Denetim kurulu raporu da okunarak bilanço ve gelir gider hesapları görüşüldü, raporlar oy birliği ile kabul edildi.

        Genel kurula Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Arslan Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ile oda başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Kar yağışı ne kadar sürecek? Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanlığına Adem Yıldız seçildi
        Türk Kızılay Çarşamba Şube Başkanlığına Adem Yıldız seçildi
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sürüyor
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sürüyor
        Anadolu'da ilk Samsun'da kurulan ilaç fabrikası, yangınla ilgili eksiklikle...
        Anadolu'da ilk Samsun'da kurulan ilaç fabrikası, yangınla ilgili eksiklikle...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kar aralıklarla sürüyor
        Samsun'da kar aralıklarla sürüyor
        'Minibüs', iddianamede silah sayıldı
        'Minibüs', iddianamede silah sayıldı