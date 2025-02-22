Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığına Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, ikinci başkanlığına ise Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz, katip üyeliklerine da Vezirköprü Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya ve Nevzat Yaman seçildi.

Genel kurulda 8 gündem maddesi okunarak karara bağlandı. Denetim kurulu raporu da okunarak bilanço ve gelir gider hesapları görüşüldü, raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurula Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Arslan Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya ile oda başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.