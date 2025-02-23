Bafra'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı Türkeş Parkı karşısında, Duran Y'ye ait park halindeki araçta elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
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