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        Bafra'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:09
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        Bafra'da park halindeki araç yangında kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emirefendi Mahallesi Emirefendi Bulvarı Türkeş Parkı karşısında, Duran Y'ye ait park halindeki araçta elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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