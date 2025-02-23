Samsun'da kar nedeniyle iş yerlerinin tenteleri çöktü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri çöktü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri çöktü.
Bölgede etkili olan kar yağışı bazı iş yerlerinde küçük çaplı hasara neden oldu.
Orta Mahalle'de bulunan bazı iş yerlerinin tenteleri karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Pazar günü nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması olası kazaları önledi.
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