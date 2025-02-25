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        Bafra OSB ve Sera OSB yolları karla mücadeleyle açık tutuluyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Bafra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Sera OSB yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:07
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        Bafra OSB ve Sera OSB yolları karla mücadeleyle açık tutuluyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Bafra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Sera OSB yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Yoğun kar yağışına rağmen, Bafra OSB ve Sera OSB'deki sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekipler belli aralıklarla yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, üretimin ve lojistiğin aksamaması için sahada çalışan ekiplere teşekkür etti.

        Kocabaş, "Sanayicilerimizin faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için her türlü önlemi alıyoruz, bölgemizin ekonomik dinamiklerini desteklemeye devam ediyoruz. Kar yağışı süresince ekiplerimiz, OSB yollarının açık kalması için büyük bir özveriyle çalıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Yetkililer, sürücüleri ve çalışanları o bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması yönünde uyarılar da yaptı.

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