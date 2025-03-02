Samsun'da Ramazan Sokağı kuruldu

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Sokağı kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı ve Çobanlı İskele'de kurulan sokakta, alışveriş alanları yer alırken ramazan boyunca çocuklar için etkinlikler, atölye çalışmaları, gölge oyunu ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sokağı ziyaret eden Halit Yayla, AA muhabirine, çocuklarını etkinliklere getirdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı etkinliklerden mutlu olduğunu dile getiren Yayla, "Etkinlikler gayet güzel, çocuklar eğleniyor, ramazana dair ilişkiler canlanıyor, alışverişler yapılıyor. Eğleniyoruz, eskiyi hatırlıyoruz. Ramazanın bereketini burada herkes idrak ediyor, güzel bir gün geçiyor. Hazırlayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mücahit Yumak ise etkinlikleri yerinde görmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ciddi manada kalabalık var. Fuar alanları ve güzel alışveriş yerleri var. Çocukların eğlenebileceği, aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği çok güzel bir etkinlik alanı yapılmış. Bu hizmeti sunanlara teşekkür ediyoruz."