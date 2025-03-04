Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarımsal üretime ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Salıpazarı Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Son yıllarda tarımsal alanlarda büyük zararlara yol açan kahverengi kokarca, özellikle fındık, mısır, sebze ve meyve üretiminde ciddi rekolte kayıplarına neden oluyor. Bölgedeki çiftçilerin bu zararlı ile nasıl mücadele edeceği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt başkanlık etti.

Toplantıda söz alan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, kahverengi kokarcanın tarımsal üretime etkileri, biyolojik yapısı ve mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Özdal, zararlının özellikle meyve ve sebzelerin öz suyunu emerek ürünlerin kalite ve verimini düşürdüğünü belirterek, çiftçilerin erken önlem almasının önemine vurgu yaptı.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, kokarca ile mücadelede devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini belirterek, "Bu zararlının ilçemizde yayılmasını önlemek ve çiftçilerimizi bilinçlendirmek adına mücadelemiz sürecek. Tarımsal üretimimizi tehdit eden her türlü sorun karşısında ilgili kurumlarımızla birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kahverengi kokarca ile mücadelede yerel yönetim olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Çiftçilerimizin emeğini korumak ve ilçemizin tarımsal üretimini sürdürülebilir kılmak adına bu tür toplantıları önemsiyoruz. Belediyemiz, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışarak kokarca ile mücadelede çiftçilerimize rehberlik edecektir." diye konuştu.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları ve çiftçiler, kokarca istilasının her geçen yıl arttığını ve ürün kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Çiftçiler, özellikle devlet destekli ilaçlama çalışmalarının genişletilmesini ve bilinçlendirme çalışmalarının sıklaştırılmasını talep etti.