Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde karda kitap okuma etkinliği yapıldı
Samsun'un Ladik ilçesindeki 2 bin rakımlı Akdağ Kayak Merkezi'nde kar üzerinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Samsun'un Ladik ilçesindeki 2 bin rakımlı Akdağ Kayak Merkezi'nde kar üzerinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü öğretmen ve öğrencileri, Samsun Valiliği tarafından yürütülen Okusam Projesi kapsamında ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi'ne gitti.
Telesiyejlerin yanında oluşturdukları alanda bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, Jack London'ın "Beyaz Diş" romanını okudu.
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Merve Özcan ve Saliha Demir, öğrencilerle söyleşi yaptı.
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