Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde karda kitap okuma etkinliği yapıldı

Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Merve Özcan ve Saliha Demir, öğrencilerle söyleşi yaptı.​​​​​​​

Telesiyejlerin yanında oluşturdukları alanda bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, Jack London'ın "Beyaz Diş" romanını okudu.

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü öğretmen ve öğrencileri, Samsun Valiliği tarafından yürütülen Okusam Projesi kapsamında ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi'ne gitti.

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