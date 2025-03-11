Samsun'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında, S.D'nin yanında 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca bulundu.
Silahlara el konulurken zanlı gözaltına alındı.
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