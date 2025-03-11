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        Samsun'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:45
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        Samsun'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında, S.D'nin yanında 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca bulundu.

        Silahlara el konulurken zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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