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        Samsun'da eğlence mekanında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:53
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        Samsun'da eğlence mekanında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İlkadım ilçesinde alkollü eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

        Mekanda arama yapan ekipler, ruhsatsız otomatik tabanca, ⁠2 ruhsatsız tabanca, ⁠103 tabanca fişeği, ⁠8 pompalı tüfek, ⁠54 tüfek fişeği, ⁠7 litre el yapımı alkollü içki ile ⁠23 sentetik ecza ele geçirdi.

        Operasyonda, S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu ile "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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