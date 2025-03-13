Samsun'da eğlence mekanında silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İlkadım ilçesinde alkollü eğlence mekanına operasyon düzenlendi.
Mekanda arama yapan ekipler, ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca fişeği, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ile 23 sentetik ecza ele geçirdi.
Operasyonda, S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında uyuşturucu ile "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
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