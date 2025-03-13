Samsun'da öğrencilere SİBERAY Kulübü ve projesi tanıtıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencilere SİBERAY Kulübü ve projesini tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, bünyesinde Siber Güvenlik, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme bölümleri de bulunduğu için paydaş okul olarak belirlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde etkinlik düzenlendi.

SİBERAY projesi ve kulübünün tanıtıldığı programda, polis ekiplerince öğrencilere seminer verildi.

Öğrenciler, seminer sonrasında düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Yarışmada başarılı olanlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulamaları ve talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

İnternetin güvenli ve amacına uygun kullanımı noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Arıbaş, "Çok daha etkili, çok daha başarılı çok daha bilgilendirici bir faaliyet olacağını ümit ediyoruz. Tabii bunun özellikle altını çiziyoruz. Biz interneti küresel dünyanın parçası olan her şeyi etkili bir şekilde kullanacağız. Çağa ayak uyduracağız ama bunu yaparken güvenli, amacına uygun bir şekilde yapacağız. Bununla ilgili topyekun yapacağımız etkinliklerle bir farkındalık oluşturacağız." dedi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ise "Okulumuzun bu alanla ilgili bir bölümünün olması da bu etkinliği burada yapılmasını daha manidar kıldı. İl Emniyet Müdürlüğümüze bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik güvenli internet kullanımı konusunda yapılacak bu faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

SİBERAY Kulübü üyesi OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıfı Öğrencisi Mavera Nur da kulübü duyduğunda çok mutlu olduğunu, bu yüzden en başa adını yazdırdığını söyledi.