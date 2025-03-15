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        Havza'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Kurulu" toplandı

        Havza'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Kurulu" toplantısı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ın başkanlığında Havza Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Yurdunda düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:33
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        Havza'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Kurulu" toplandı
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        Havza’da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Kurulu" toplantısı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat’ın başkanlığında Havza Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Yurdunda düzenlendi.

        Kurul öncesi Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve kurul üyesi daire amirleri ile birlikte Havza KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler ile birlikte iftar açtı.

        Öğrenciler ile birlikte sıraya girerek tabldotları ile yemeklerini alan Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler öğrenciler ile birlikte iftarlarını açarak öğrencilik yıllarını yad ederek öğrenciler ile sohbet etti.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, gençler ile yapmış olduğu sohbette kendilerinin de öğrencilik döneminde belirli aşamalardan geçtiklerini ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin ilçemizde rahat bir eğitim alması için elimizden gelen gayreti her zaman göstermekteyiz. Her zaman öğrencilerimizin yanınızdayız. Rabbim mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise gençler ile iftar sofrasında olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek “Birlik, beraberlik ve bereketin ayı ramazan ayımız mübarek olsun.” diye konuştu.

        İftar yemeğinin ardından Ayvat’ın başkanlığında "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) eğitimin huzur ve güven ortamında sağlanması, Havza MYO, KYK yurdu ve yakın çevresinde meydana gelebilecek olayların önüne geçilebilmesi için yapılacak çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

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