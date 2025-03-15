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        SASKİ, 15 ayda 191 bin 259 başvuruyu sonuçlandırdı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 15 ayda 191 bin 259 başvuruyu sonuçlandırdığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:27
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        SASKİ, 15 ayda 191 bin 259 başvuruyu sonuçlandırdı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 15 ayda 191 bin 259 başvuruyu sonuçlandırdığı bildirildi.

        SASKİ'den yapılan açıklamada, her talebin titizlikle değerlendirerek vatandaşların anında bilgilendirildiği kaydedildi.

        Bu sayede su ve altyapı ile ilgili taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması anlatılan açıklamada, "Şehrin altyapısını güçlendirmek için içme suyu, atık su arıtma, şebeke yenileme ve terfi merkezi inşası gibi kritik projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürlüğü, aynı zamanda 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de içme suyu sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Altyapı çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekipler, sahadaki aktif hizmetlerini online başvurularla destekleyerek vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde kalıyor." ifadelerine yer verildi

        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "2024 yılı boyunca aylık ortalama 15 bin 938 başvuru değerlendirilirken, su kesintileriyle ilgili olarak 21 bin 936 vatandaşa anons sistemiyle bilgilendirme yapıldı. Son 15 ayda toplam 191 bin 259 başvuru sonuçlandırılarak büyük bir başarıya imza atıldı."

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        Galeri

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