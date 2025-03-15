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        Samsun Büyükşehir Spor Akademisi gençleri mülakatlara hazırlıyor

        –Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Akademisi Hazırlık Kursları'nda birçok gencin mülakatlara hazırlanmasına destek olunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:42
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        Samsun Büyükşehir Spor Akademisi gençleri mülakatlara hazırlıyor
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        –Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Akademisi Hazırlık Kursları'nda birçok gencin mülakatlara hazırlanmasına destek olunuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2025 yılında 17 ilçeden çok sayıda gencin spor, eğitim ve kariyer yolculuğuna destek verilerek, "Sanat ve spor kurslarından sosyal ve kültürel etkinliklere kadar birçok alanda gençlerin yanında olan belediye, Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile sınavlara hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim imkanı sunuyor." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kurslar kapsamında, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençler, uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Program kapsamında branş ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları da yer alıyor. Gençler, sınav parkurlarını önceden deneyimleme fırsatı bularak sınavlara daha bilinçli bir şekilde hazırlanıyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da "Her projemizde gençlerimizin yanında olmayı; insanımıza dokunmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı ilke ediniyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bizim hem bugünümüz hem de geleceğimiz olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, kariyer planlaması, ücretsiz olarak spor ve sanat kursları, sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin gelişimini her yönüyle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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