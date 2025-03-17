MHP Samsun İl Başkanı Mucur'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mucur, mesajında, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, kahraman ecdadı minnetle andıklarını vurguladı.

Türk milletinin, 110 yıl önce Çanakkale'de tarihe altın harflerle kazınan büyük bir destan yazdığını vurgulayan Mucur, "Çanakkale Geçilmez" sözünün tarihe kazındığı bu büyük mücadelenin, vatan ve millet sevgisinin en güçlü örneklerinden biri olduğuna işaret etti.

Mucur, Seyit Onbaşı'nın sırtladığı 200 kiloluk top mermisi, 57. Alayın vatan uğruna gösterdiği fedakarlık ve Mehmetçiklerin siperlerde verdiği büyük mücadelelerin Türk milletinin bağımsızlık aşkının en somut kanıtları olduğuna dikkat çekerek, Çanakkale ruhunun Kurtuluş Savaşı'na ışık olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan iradenin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Burhan Mucur, bu toprakların şehitlerin kanıyla vatan olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek, "Bize bırakılan bu kutsal emaneti sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Mucur, Çanakkale Zaferi'nin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun nişanesi olduğunu vurguladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı için canını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Mucur, gazilere şükranlarını sundu.