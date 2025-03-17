Samsun'da kayıp zihinsel engelli şahıs aranıyor
Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kişinin arama çalışmaları sürüyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kişinin arama çalışmaları sürüyor.
Harız Mahallesi'nde ikamet eden zihinsel engelli Satılmış Olgun(48), sabah saatlerinde evinden ayrılarak kayboldu. Olgun'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp vatandaşı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, iz takip köpeği, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Asayiş Timleri ile Samsun AFAD ekipleri, bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor.
Ekipler, Olgun'un en kısa sürede bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
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