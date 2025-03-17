Samsun'da kayıp zihinsel engelli şahıs aranıyor

Ekipler, Olgun'un en kısa sürede bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayıp şahsın bulunması için bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Komando Timi, iz takip köpeği, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Asayiş Timleri ile Samsun AFAD ekipleri, bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor.

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