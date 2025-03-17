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        Samsun'da ikametinde kaçak sigara üretimi yapan kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 21:54 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:46
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        Samsun'da ikametinde kaçak sigara üretimi yapan kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri aramada, otomatik sigara sarma makinesi, 5000 dolu makaron ve 292 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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