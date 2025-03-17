Samsun Valisi Tavlı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında 110 yıl önce Türk Milleti vatanın bekası için bir destan yazarak düşmana karşı büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Tüm olumsuz koşullara rağmen kazanılan zaferle tarihin akışının değiştiğini dile getiren Tavlı, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale zaferi Samsun'da atılan Milli Mücadelemizi ve Kurtuluş Savaşı'mızı da zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuş, yaktığı meşale Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluşuna giden süreçte de yolumuzu aydınlatmıştır. Aziz milletimizin bin yıldır bu topraklarda büyük bir kahramanlıkla yazdığı tarihimizden aldığımız ilhamla çok daha büyük ve güçlü Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için hep birlikte gayret göstereceğiz. Bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün ve yarın da istiklal ve istikbal mücadelesinden bir an olsun geri durmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılını kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde bu toprakları bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyoruz."​​​​​​​