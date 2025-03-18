Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

        Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
        ABONE OL

        Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Tarihi Bedesten'de düzenlenen iftarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi.

        İftarın ardından Vezirköprü Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan hediyeler takdim edildi.

        İftara, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Mehmet Gövce, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        İstanbul'da sıcaklık 1 günde 15 derece düştü!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Geri dönüşüm malzemelerinden Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı
        Geri dönüşüm malzemelerinden Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı
        Samsun Otomobil Spor Kulübü üyeleri iftar yemeğinde buluştu
        Samsun Otomobil Spor Kulübü üyeleri iftar yemeğinde buluştu
        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri sürüyor
        Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri sürüyor
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt, şehit yakınları ve gazilere iftar verdi
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt, şehit yakınları ve gazilere iftar verdi
        Samsun Valisi Tavlı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mes...
        Samsun Valisi Tavlı'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mes...