Vezirköprü'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Tarihi Bedesten'de düzenlenen iftarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi.

İftarın ardından Vezirköprü Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan hediyeler takdim edildi.

İftara, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Mehmet Gövce, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.