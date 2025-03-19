Samsun'da kar etkili oluyor
Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oluyor.
Samsun'un yüksek kesimleri ile Kavak ve Havza ilçelerinde kar etkili oluyor.
Kentte gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Samsun-Ankara kara yolunun etrafı da beyaza büründü.
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