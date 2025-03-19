Samsun'da SAMKON tarafından iftar programı düzenlendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, iftar sofrasında geçmişi ve geleceği yad ettiklerini söyledi.

Samsun'un Türkiye'de ekonomik ve kültürel anlamda en gözde şehirlerden biri olduğunu dile getiren Topsakal, "Aslında dininizdir devlet, devlet olmadığınızda dininiz de olmuyor, nesliniz de olmuyor, eşiniz de olmuyor, çocuklarınız da olmuyor, o yüzden çok dikkat etmek lazım. Birlik ve beraberlikle iftarınız mübarek olsun, gelecek bayramınız da mübarek olsun." dedi."

Programa, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.