Yakakent'te kar ağışı etkili oldu
SAMSUN(AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İKent genelinde görülen sağanak yağmur ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yakakent Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
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