Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yakakent'te kar ağışı etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te kar ağışı etkili oldu
        ABONE OL

        SAMSUN(AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İKent genelinde görülen sağanak yağmur ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yakakent Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

        Bölgede kar yağışı devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti

        Benzer Haberler

        Samsun'da SAMKON tarafından iftar programı düzenlendi
        Samsun'da SAMKON tarafından iftar programı düzenlendi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek
        Huzurevi sakini hayaline kavuştu, 68 yaşında trafik polisi oldu
        Huzurevi sakini hayaline kavuştu, 68 yaşında trafik polisi oldu
        Samsun'da yaklaşan av yasağı öncesi tezgahlarda balık çeşidi azaldı
        Samsun'da yaklaşan av yasağı öncesi tezgahlarda balık çeşidi azaldı
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'da 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Samsun'da 2 bin 450 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi