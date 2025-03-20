Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde takip edilen kamyonu durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 2 ton etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda, yasa dışı alkol satışı yaptıkları tespit edilen M.K. (27) ile S.C.Ç. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 6 Şubat'ta İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda da 1 ton etil alkolle yakalandıkları, haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.
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