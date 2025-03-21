Genç milli bowlingciler, Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını kullanmak istiyor

VEYSEL ALTUN - Genç Bowling Milli Takım, Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda ev sahibi olmanın avantajlarından faydalanmak istiyor.

Avrupa'nın en iyi sporcuları, 12-21 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi'de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek 4 kadın milli sporcudan 3'ü Samsun'dan katılacak.

Samsunlu milli sporcular antrenmanlarını yaptıkları sahada Avrupa'nın en iyi sporcularıyla mücadele ederek derece elde etmek istiyor.

- "İnşallah iyi bir turnuva çıkaracağımızı düşünüyorum"

Bowling Milli Takım Antrenörü Gülhan Aksular, AA muhabirine, 24 yıldır bowling sporcusu olduğunu ve milli sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Milli sporcularla birlikte temmuz ayından beri haftanın 5 günü Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'na hazırlandıklarını bildiren Aksular, "Bizler için turnuvanın Türkiye'de olması çok büyük bir avantaj. Bizim için Samsun'dan da üç genç kızımızı bu turnuvaya da milli olarak sokmak gayet keyifliydi. İnşallah iyi bir turnuva çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Hedeflerinin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Aksular, "Şimdiden tüm takıma başarılar diliyorum. Milli takımımız da ne mutlu ki 4 kız 4 erkek sporcudan oluşuyor. Bu 4 kızımızın 3'ü Samsunlu gençlerimizden çıktı, o nedenle tabii ki gururluyum, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Gülhanım Birinci ise 4 yıldır bowling oynadığını ve antrenmanların sıkı bir şekilde devam ettiğini belirterek "Haftanın beş günü çalışıyoruz. Türk milli takımında olduğum için çok mutluyum, Bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.