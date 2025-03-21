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        Genç milli bowlingciler, Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını kullanmak istiyor

        VEYSEL ALTUN - Genç Bowling Milli Takım, Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda ev sahibi olmanın avantajlarından faydalanmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:06
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        Genç milli bowlingciler, Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını kullanmak istiyor
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        VEYSEL ALTUN - Genç Bowling Milli Takım, Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda ev sahibi olmanın avantajlarından faydalanmak istiyor.

        Avrupa'nın en iyi sporcuları, 12-21 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi'de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

        Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek 4 kadın milli sporcudan 3'ü Samsun'dan katılacak.

        Samsunlu milli sporcular antrenmanlarını yaptıkları sahada Avrupa'nın en iyi sporcularıyla mücadele ederek derece elde etmek istiyor.

        - "İnşallah iyi bir turnuva çıkaracağımızı düşünüyorum"

        Bowling Milli Takım Antrenörü Gülhan Aksular, AA muhabirine, 24 yıldır bowling sporcusu olduğunu ve milli sporcular yetiştirdiğini söyledi.

        Milli sporcularla birlikte temmuz ayından beri haftanın 5 günü Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'na hazırlandıklarını bildiren Aksular, "Bizler için turnuvanın Türkiye'de olması çok büyük bir avantaj. Bizim için Samsun'dan da üç genç kızımızı bu turnuvaya da milli olarak sokmak gayet keyifliydi. İnşallah iyi bir turnuva çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

        Hedeflerinin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Aksular, "Şimdiden tüm takıma başarılar diliyorum. Milli takımımız da ne mutlu ki 4 kız 4 erkek sporcudan oluşuyor. Bu 4 kızımızın 3'ü Samsunlu gençlerimizden çıktı, o nedenle tabii ki gururluyum, mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Milli sporculardan Gülhanım Birinci ise 4 yıldır bowling oynadığını ve antrenmanların sıkı bir şekilde devam ettiğini belirterek "Haftanın beş günü çalışıyoruz. Türk milli takımında olduğum için çok mutluyum, Bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Milli sporculardan Yağmur Elif Pehlivan da bowlingle okul sporlarında tanıştığını ve ilk zamanlarda tek el atışlarla ekipman olmadan bowling oynadıklarını söyleyen Pehlivan, şöyle devam etti:

        "Gülhan Hoca bize bir şekilde bowling oynamayı öğretti ve milli takıma seçildik. Avrupa Şampiyonası, Samsun'da olacak bir yarışma. İlk defa Türkiye'de ve Samsun'da olduğu için çok gururluyuz. Samsun bizim şehrimiz olduğu için de tabii ki derece yapmak istiyoruz. Şehrimizde dereceyle çıkmak istiyoruz."

        Azra Besler ise 10. sınıfta bowlingle tanıştığını ve disiplinli bir çalışmayla milli takıma seçildiğini dile getirdi.

        Sporla ilgilenmenin eğitim hayatını da iyi yönde etkilediğini aktaran Besler, şunları kaydetti:

        "Öncelikle daha çok insanla tanışmama imkan sağladı. Daha çok insanla tanışınca ortam görmeye başladım. Bu şekilde daha çok ufkumun açıldığını düşünüyorum. Milli takımda kendimi geliştiriyorum. Okul açısından da gayet iyi ilerliyor. Lisede çok fazla başarımız oldu. Spor bana disiplin kazandırdı. Daha çok derslerime katkı sağladığını söyleyebilirim. Arkadaşlarımla buraya geliyoruz, çalışıyoruz, çok fazla bowling oynuyoruz. Bunun sonucunda başarı getirdiğini düşünüyorum çünkü çok fazla çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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