Samsunlu genç güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Güreş İl Şampiyonası'nda, Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi Güreş branşı sporcuları başarı elde etti.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya katılan 22 Bafra'lı sporcu, toplamda 47 sporcunun yarıştığı turnuvada dereceye girerek madalya kazandı.

Bu başarıları sayesinde 22 sporcu, Rize'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başta antrenörlerimiz Ali Çağlar, Bekir Çağlar ve Gül Kezban Şenocak olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." şeklinde konuştu.