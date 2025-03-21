Samsun'da suça sürüklenen çocuklar ve cezaevi personeli için iftar programı düzenlendi

Samsun'un Kavak ilçesinde suça sürüklenen çocuklar ile cezaevi personeli için iftar programı düzenlendi.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geleneksel hale gelen ve suça sürüklenen çocuklar ile cezaevi personeli için 3'üncüsü düzenlenen iftar programında konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, suça sürüklenen çocukların kurumda bulundukları süreyi iyi değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Kılıç, programı düzenleyen cezaevi savcısı, kurum müdürü, personeli ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İftar programında, tutuklu ve hükümlü çocuklar tarafından üretilen el sanatları ürünleri ve resim çalışmaları sergilendi.

Kurum manevi rehberi İmam Hatip Demiray Pınar'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu program, infaz ve koruma memurları ve suça sürüklenen çocuklardan oluşan koronun müzik dinletisinin ardından sona erdi.

İftar programına, Kavak Kaymakamı Taha Genç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ile ilçe protokolü katıldı.