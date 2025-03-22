Samsun'da "Ramazan Sokağı" etkinlikleri sürüyor

Aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim ile yazar Hayati İnanç Samsunlularla buluşacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağı Etkinlikleri kapsamında, gün boyunca çocuk oyunları, atölye çalışmaları, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz ve tiyatro oyunları gibi programlar sunuluyor.

Bu kapsamda, 23 Mart Pazar akşamı aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, 24 Mart Pazartesi de yazar Hayati İnanç, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Ramazan Sokağı’nda teravih namazının ardından düzenlenecek programlarda vatandaşlarla bir araya gelecek.