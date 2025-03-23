Otomobille çarptığı polisi şehit eden alkollü sürücüye müebbet hapis cezası

RECEP BİLEK - Samsun'da kaza yerinden kaçan ve kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'yu otomobille çarparak şehit eden sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'taki karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Boztürk (38) ile şehit polis Mutlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanık Özgür Boztürk'ün olay günü saat 21.30 sıralarında Terme ilçesinde alkol aldığı, daha sonra kullandığı 55 SA 335 plakalı araçla İstanbul'a gitmek için Samsun'dan yola çıktığı, yola çıkmadan önce bir arkadaşını da yanında gelmesi için ikametinden aldığı belirtildi.

Sanığın Samsun'un İlkadım Bulvarı'na geldiğinde trafikte makas atması nedeniyle 41 ANC 887 plakalı aracın sol ön kısmına çarparak maddi hasarlı trafik kazasına sebep olduğu, kazadan sonra Havza-İstanbul istikametine kaçtığı ifade edilen mütalaada, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Orhan Mutlu ve ekip arkadaşının ihbarın ardından sürücü Boztürk'ün kullandığı aracı durdurmak üzere Havza MYO Kavşağı Amasya istikametine geçerek uygulama noktası oluşturdukları, 70-80 metre mesafeden üzerinde fosforlu trafik polisi üniformasıyla sanığa yavaşlaması yönünde ışıklı ikazda bulundukları kaydedildi.

Mütalaada, sanığın yapılan tüm ikazlara rağmen aracının hızını yavaşlatmadığı, bunun üzerine Mutlu'nun üzerine gelen araçtan kurtulmak için dubaların bulunduğu iç kısma doğru hamle yaptığı ancak sanığın aracın yönünü sağa doğru yönelterek, polise çarptığı belirtildi.

Polisin şehit düştüğü belirtilen mütalaada, sanığın 2,42 promil alkollü olması, Terme'den Havza'ya kadar olan 140 kilometrelik mesafede bir araca çarpması, yol boyunca tehlikeli araç kullandığı için yolda giden sürücüler tarafından uyarılması ve görüntülerinin kayda alınması, Kavak ilçesi sonrasında tırı sıkıştırması, sanığın 140 kilometrelik mesafede tehlikeli araç kullanması nedeniyle hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iki ihbar kaydı oluşturulması da göz önünde bulundurulduğunda suçun "olası kastla" işlendiği kanaatine varıldığı ifade edildi.