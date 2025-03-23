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        Samsun'da ikametinde çok sayıda silah bulunduran zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, ikametinde çok sayıda silah ve bıçak bulunduran şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:22
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        Samsun'da ikametinde çok sayıda silah bulunduran zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, ikametinde çok sayıda silah ve bıçak bulunduran şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.G'nin (46) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 59 tabanca fişeği, 8 kurusıkı tabanca fişeği, 971 tüfek fişeği, 32 sivri uçlu oluklu bıçak, kama ve muşta ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan Z.G, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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