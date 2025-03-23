Samsun'da ikametinde çok sayıda silah bulunduran zanlı yakalandı

Ekipler, yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 59 tabanca fişeği, 8 kurusıkı tabanca fişeği, 971 tüfek fişeği, 32 sivri uçlu oluklu bıçak, kama ve muşta ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.G'nin (46) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, ikametinde çok sayıda silah ve bıçak bulunduran şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.