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        Samsun'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:04
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        Samsun'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ö. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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