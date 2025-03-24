Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Balkan Türkleri Derneği iftarda buluştu

        Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Balkan Türkleri Derneği iftarda buluştu
        ABONE OL

        Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa, dernek üyelerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler de katıldı.

        Dernek Başkanı Adem Tuğral, iftar sonrası yaptığı konuşmada, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, "Farklı insanlarla buluşmak, farklı fikirler üretmek ve bu sayede derneğimize dinamizm katmak bizim için çok kıymetli. Kültürümüzü yaşatmak en büyük önceliğimiz. Günümüzde sosyal medya ve çeşitli medya kanallarının kültürel yozlaşmayı hızlandırdığını görüyoruz. Bu nedenle dernek olarak üzerimize düşen sorumluluk daha da artıyor. Birlikte projeler üreterek kültürel değerlerimizi yaşatmayı sürdüreceğiz." dedi.

        Tuğral, konuşmasının ardından, derneğin önceki dönem başkanı İbrahim Özdemir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

        Programa, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı

        Benzer Haberler

        Samsun'da mahalle sakinleri 20 yılı aşkın süredir birlikte iftar yapıyor
        Samsun'da mahalle sakinleri 20 yılı aşkın süredir birlikte iftar yapıyor
        Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da İmamoğlu'na destek için 'Demokrasi Mitingi'
        Samsun'da İmamoğlu'na destek için 'Demokrasi Mitingi'
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı