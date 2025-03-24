Canik Belediyesi'nden kentsel dönüşümde taşınma desteği

–Samsun'da Canik Belediyesi, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahibi vatandaşlara taşınma desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde devam eden 17,5 hektarlık kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerinin taşınma süreci desteklendiği belirtildi.

Başvuruların Canik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınmaya başlandığı belirtilen açıklamada, destekten ihtiyaç sahibi veya sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin faydalanabileceği kaydedildi.

Vatandaşların taşınma desteği hakkında detaylı bilgiye 444 55 90 (dahili 462) numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Soğuksu Mahallemizde 17,5 hektarlık alanda yürüttüğümüz kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 riskli yapının yıkımını tamamlayacağız. Ardından, güvenli ve modern yaşam alanlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu süreçte hak sahibi hemşehrilerimize taşınma desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşümün her aşamasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.