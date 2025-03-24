Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Canik Belediyesi'nden kentsel dönüşümde taşınma desteği

        –Samsun'da Canik Belediyesi, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahibi vatandaşlara taşınma desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik Belediyesi'nden kentsel dönüşümde taşınma desteği
        ABONE OL

        –Samsun'da Canik Belediyesi, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahibi vatandaşlara taşınma desteği sağlıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde devam eden 17,5 hektarlık kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerinin taşınma süreci desteklendiği belirtildi.

        Başvuruların Canik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınmaya başlandığı belirtilen açıklamada, destekten ihtiyaç sahibi veya sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin faydalanabileceği kaydedildi.

        Vatandaşların taşınma desteği hakkında detaylı bilgiye 444 55 90 (dahili 462) numaralı çağrı merkezinden ulaşabileceği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki depreme dayanıksız yapı stoklarını ortadan kaldırmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Soğuksu Mahallemizde 17,5 hektarlık alanda yürüttüğümüz kentsel dönüşüm kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 riskli yapının yıkımını tamamlayacağız. Ardından, güvenli ve modern yaşam alanlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu süreçte hak sahibi hemşehrilerimize taşınma desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşümün her aşamasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Giza'nın altında gizemli şehir!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        İlkadımlı minikler Ramazan Çocuk Şenliği'nde eğlendi
        İlkadımlı minikler Ramazan Çocuk Şenliği'nde eğlendi
        Havza Ziraat Odası Başkan Genç'ten çiftçilere ÇKS ürün güncellemesi hatırla...
        Havza Ziraat Odası Başkan Genç'ten çiftçilere ÇKS ürün güncellemesi hatırla...
        Samsun'da düzenlenen operasyonda biri hükümlü 2 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda biri hükümlü 2 kişi yakalandı
        Samsun'da koltuğa saklanan sentetik uyuşturucu narkotik köpek "Tony"den kaç...
        Samsun'da koltuğa saklanan sentetik uyuşturucu narkotik köpek "Tony"den kaç...
        Koltuğun içinden 800 gram metamfetamin çıktı
        Koltuğun içinden 800 gram metamfetamin çıktı
        Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi yakalandı