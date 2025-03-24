İlkadımlı minikler Ramazan Çocuk Şenliği'nde eğlendi

Samsun'da İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Çocuk Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Geleneksel ramazan eğlencelerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şenlikte yaptığı konuşmada, çocukların ramazan ayının manevi atmosferini eğlenerek öğrenmelerini amaçladıklarını belirtti.

Kurnaz, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu ruhu çocuklarımızla birlikte yaşamak istedik. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. İlkadım Belediyesi olarak, kültürel ve sosyal etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz." dedi.

Geleneksel ramazan eğlencelerinin yaşatılmasının önemine dikkati çeken Kurnaz, "Yüzyıllardır süregelen gelenekleri çocuklarımıza aktarmak ve kültürümüzü yaşatmak adına bu etkinlikler büyük önem taşıyor. Bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve çocuklarını şenliğe getirerek coşkuya ortak olan ailelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.