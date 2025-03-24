Samsun'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolunda Samsun istikametinde seyreden Hasan A. idaresindeki 34 VK 2172 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Şerif T. idaresindeki 55 ZB 316 plakalı çekici ve buna bağlı 55 AHY 501 plakalı römorka çarptı.

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