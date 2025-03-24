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        Samsun'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:26
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        Samsun'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolunda Samsun istikametinde seyreden Hasan A. idaresindeki 34 VK 2172 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Şerif T. idaresindeki 55 ZB 316 plakalı çekici ve buna bağlı 55 AHY 501 plakalı römorka çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürgülü kapısı açılan kamyonetteki yolcu Veysel Kuru (29) yola savruldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kuru'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan kamyonetteki yolculardan Adem U. ise sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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