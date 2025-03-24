Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen programda hakim, savcı ve adliye personeli birlikte iftar yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen "Mesai Kardeşliği İftar Programı"nda, ramazan ayının sadece oruç tutmakla kalmayıp aynı zamanda vicdanı arındırmak ve toplum olarak dayanışmayı pekiştirmek için çok kıymetli bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Kılıç, "Aile içindeki huzurun ve güvenliğin adaletin temel taşlarından biri olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu doğrultuda çalışmalarımıza hız verecek ve adaletin her alanında en yüksek seviyede sağlanması için hep birlikte çaba göstereceğiz. Bugün bu çabanın ilk adımı olarak Samsun İl Müftülüğümüz ile baba okulu, evliliğe ilk adım ve aile içi şiddeti önleme konularında eğitim seminerlerini kapsayan bir iş birliği protokolü imzalayacağız. İl Müftülüğümüzün konunun uzmanı hocaları adliye personelimize sırasıyla bu eğitimleri vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise bekar olan adli çalışanlarının mutlu ve huzurlu yuva kurmasını diledi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Çakır arasında, "baba okulu, aile içi şiddet önleme ve evliliğe ilk adım" eğitimleri düzenlemek üzere protokol imzalandı.